«Не всегда они меня радуют». Мама Циципаса — об отношении к философским твитам сына

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, высказалась по поводу философских постов своего сына, которые он регулярно публикует в соцсети Х.

«Не всегда они меня радуют, не всегда, потому что всё-таки они же от чего-то должны отталкиваться. Человек должен был это проживать в связи с какой-то ситуацией. Не всегда у Стёпы в жизни были эти моменты, тем не менее мысли на этот счёт он высказывает. Конечно, это спорный момент. Но от некоторых вещей, особенно когда это касается позитива, я радуюсь, потому что не могу его напрямую спросить: «Как у тебя дела? Как ты спал? Как ты поел?» А из его таких постов я делаю вывод, что у него всё нормально», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.