Мать Циципаса назвала матч с Медведевым одним из самых обидных поражений Стефаноса

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, назвала матч сына с россиянином Даниилом Медведевым в 2023 году одним из его самых обидных поражений. В той встрече победу одержал Медведев со счётом 7:5, 7:5.

«У Стёпы было несколько очень обидных поражений. Одно из них — против Борны Чорича на US Open — 2020. Причём, ведя в счёте, практически уже имея сломленного соперника, он начал его возвращать в игру. Вот это особенно расстроило. Не то, что Борна сам смог вернуться.

Было ещё несколько очень обидных матчей, например, я считаю, что его проигрыш Медведеву (в полуфинале «Мастерса» в Риме в 2023 году. — Прим. «Чемпионата») было абсолютно не по делу. Это не то, чем вообще можно гордиться. В этом матче Стёпа имел преимущество, он знаток этого покрытия. Это было одно из первых поражений в карьере сына, после которого я сказала: «Стёпа, так нельзя отдавать матчи. Ты ничего не сделал для того, чтобы обыграть Медведева. Счёт меня не интересует, я по игре сужу», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.