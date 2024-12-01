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Мама Циципаса назвала матч, после которого Стефанос плакал в автомобиле

Мама Циципаса назвала матч, после которого Стефанос плакал в автомобиле
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Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, назвала матч сына, после которого он не сдержал слёз.

«Уже столько лет прошло, наверное, могу поделиться этим. Он мне признался, что когда сел в машину, чтобы выехать с корта… Его вёз мужчина, и Стефанос мне сказал: я всё равно не смог сдержаться, я плакал. И мужчина на него смотрел на плачущего. Для него это было так болезненно. Это был один из матчей, который, конечно, очень сильно его вымотал, очень сильно. Психологически в том числе», — сказала Сальникова в эфире YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Речь идёт о матче Циципаса со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» в 2019 году. Игра закончилась победой Вавринки в пяти сетах — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6.

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