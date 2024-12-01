Мама Циципаса назвала матч, после которого Стефанос плакал в автомобиле

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, назвала матч сына, после которого он не сдержал слёз.

«Уже столько лет прошло, наверное, могу поделиться этим. Он мне признался, что когда сел в машину, чтобы выехать с корта… Его вёз мужчина, и Стефанос мне сказал: я всё равно не смог сдержаться, я плакал. И мужчина на него смотрел на плачущего. Для него это было так болезненно. Это был один из матчей, который, конечно, очень сильно его вымотал, очень сильно. Психологически в том числе», — сказала Сальникова в эфире YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Речь идёт о матче Циципаса со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» в 2019 году. Игра закончилась победой Вавринки в пяти сетах — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6.