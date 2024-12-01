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Мама Циципаса заявила, что Стефанос играл с Кирьосом на Уимблдоне-2022 с ковидом

Мама Циципаса заявила, что Стефанос играл с Кирьосом на Уимблдоне-2022 с ковидом
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Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, раскрыла, что сын болел коронавирусом во время его скандального матча в третьем круге Уимблдона-2022 с австралийцем Ником Кирьосом. Победу одержал Кирьос со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

«Очень жаль. Очень жаль, что он потерял контроль. Я бы на его месте демонстративно после каждого розыгрыша поворачивалась бы к Кирьосу спиной. Вообще бы не следила за его присутствием на корте. Ну, только в тот момент, когда он подкидывает мяч на подачу, конечно, тут ты должен быть готов.

Стёпа поддался. Единственное, может быть, для меня лично объяснение этому была его неустойчивость психологическая. Ещё он в этот момент болел ковидом. Да, а мы не знали, что он болел ковидом, да. И у него полностью был закрыт дыхательный проток. И тот факт, что он в таком физическом состоянии выдал достаточно хороший теннис, меня уже примирял с его поражением», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

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