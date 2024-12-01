Мать Стефаноса Циципаса ответила, нужен ли Ник Кирьос теннису

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, заявила, что австралиец Ник Кирьос нужен теннису.

— А как вы вообще относитесь к Кирьосу? Некоторые считают, что он говорит всё, что думает, и такая личность импонирует. Многие, наоборот, считают, что он не нужен теннису.

— Нет, он, конечно, нужен со своей игрой. Вот если бы можно было это отделить, если бы можно было показывать только его игру без звука, вот это было бы шикарно для всех, особенно для молодых ребят, которые бы могли понять, к чему им надо стремиться. Вопрос «Как?» — это очень важный вопрос.

— Как думаете, Ник мог бы стать номером один? Или это невозможно?

— Вполне мог бы, — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.