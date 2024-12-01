Мартинес и Путинцева выиграли парный матч на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Испанский теннисист Педро Мартинес и Юлия Путинцева из Казахстана выиграли свой парный матч против Душана Лайовича (Сербия) и Виктории Томовой (Болгария) на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 11:10 (4:4, 3:3, 4:3).

Команда «Львы» ведёт у «Сфинксов» с общим счётом 106:102.

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у участников равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.