Баутиста-Агут при помощи Южного обыграл Коккинакиса на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

51-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут обыграл австралийца Танаси Коккинакиса в заключительном матче на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 10:9 (5:2, 2:3, 3:4). Отметим, что на последние несколько геймов испанца заменил россиянин Михаил Южный.

Команда «Львы» выиграла турнир у «Сфинксов» с общим счётом 114:107.

По правилам соревнований каждый матч состоял из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у участников равное количество выигранных геймов.