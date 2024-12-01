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Мать Циципаса призналась, что не хотела бы возвращения Апостолоса в команду сына

Мать Циципаса призналась, что не хотела бы возвращения Апостолоса в команду сына
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Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, высказалась о возможном воссоединении сына с отцом, Апостолосом Циципасом, в качестве игрока и его тренера.

«Вы знаете, я не вижу этого на данный момент. Не вижу. Не знаю, как должен измениться Стёпа, чтобы это произошло. Я не очень желаю ему таких перемен. А надеяться на то, что со стороны Апостолоса что-то двинется в лучшую, более лёгкую форму общения между ними, я не могу», — сказала Сальникова в видео на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Напомним, в прошедшем сезоне Стефанос прекратил спортивное сотрудничество с отцом и с того момента до сих пор не объявил имя своего нового тренера.

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