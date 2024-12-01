Танаси Коккинакис рассказал, на каком турнире планирует начать сезон-2025

Австралийский теннисист 77-я ракетка мира Танаси Коккинакис рассказал, где планирует начать сезон-2025.

«На данный момент я решил, что начну на турнире в Брисбене или Аделаиде. Это был длинный год, впереди ещё финал UTS [на следующей неделе в Лондоне]. Мне нужно время для отдыха и подготовки к сезону, ментально и физически. Посмотрим, как пойдёт. Если не в Брисбене, то точно в Аделаиде», — сказал Коккинакис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Сегодня, 1 декабря, австралиец в составе команды «Сфинксов» завершил своё выступление на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Со счётом 114:107 победу одержали «Львы».