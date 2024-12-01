Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Победа Джоковича». Коккинакис выделил лучшее впечатление от прошедшего сезона

«Победа Джоковича». Коккинакис выделил лучшее впечатление от прошедшего сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский теннисист 77-я ракетка мира Танаси Коккинакис выделил лучшее впечатление от прошедшего сезона.

— Ваше главное впечатление от сезона-2024? Победа Джоковича на Олимпиаде или, может быть, окончание карьеры Надаля и Маррея?
— Точно победа Джоковича. После Уимблдона многие сомневались в нём, что он сможет продемонстрировать такой уровень. То, как он сыграл на Олимпийских играх, в таких важных матчах, особенно против Алькараса на корте «Ролан Гаррос» — невероятно. Теперь Новак Джокович добился всего в нашем виде спорта. Потрясающе, — сказал Коккинакис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Сегодня, 1 декабря, австралиец в составе команды «Сфинксов» завершил своё выступление на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Со счётом 114:107 победу одержали «Львы».

Материалы по теме
Эксклюзив
Танаси Коккинакис рассказал, на каком турнире планирует начать сезон-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android