«Победа Джоковича». Коккинакис выделил лучшее впечатление от прошедшего сезона

Австралийский теннисист 77-я ракетка мира Танаси Коккинакис выделил лучшее впечатление от прошедшего сезона.

— Ваше главное впечатление от сезона-2024? Победа Джоковича на Олимпиаде или, может быть, окончание карьеры Надаля и Маррея?

— Точно победа Джоковича. После Уимблдона многие сомневались в нём, что он сможет продемонстрировать такой уровень. То, как он сыграл на Олимпийских играх, в таких важных матчах, особенно против Алькараса на корте «Ролан Гаррос» — невероятно. Теперь Новак Джокович добился всего в нашем виде спорта. Потрясающе, — сказал Коккинакис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Сегодня, 1 декабря, австралиец в составе команды «Сфинксов» завершил своё выступление на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Со счётом 114:107 победу одержали «Львы».