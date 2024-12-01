Команда «Львов» обыграла «Сфинксов» на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Сегодня, 1 декабря, завершился выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября. Команда «Львов (капитан Михаил Южный) вырвала победу в третьем игровом дне в противостоянии со «Сфинксами» (капитан Янко Типсаревич) со счётом 114:107.

«Трофеи Северной Пальмиры» — 2024. Результаты третьего игрового дня:

Анастасия Потапова, Россия («Львы») — Диана Шнайдер, Россия («Сфинксы») - 11:9 (3:3, 4:3, 4:3).

Карен Хачанов, Россия («Львы») — Александр Бублик, Казахстан («Сфинксы») — 14:10 (4:4, 4:4, 6:2).

Душан Лайович, Сербия/Виктория Томова, Болгария («Львы») — Педро Мартинес, Испания/Юлия Путинцева, Казахстан («Сфинксы») — 10:11 (4:4, 3:3, 3:4).

Роберто Баутиста-Агут, Испания («Львы») — Танаси Коккинакис, Австралия («Сфинксы») — 10:9 (5:2, 2:3: 3:4).

По правилам соревнований каждый матч состоял из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением стала ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждал тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых шёл в общекомандную копилку.