Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Команда «Львов» обыграла «Сфинксов» на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Команда «Львов» обыграла «Сфинксов» на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, завершился выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября. Команда «Львов (капитан Михаил Южный) вырвала победу в третьем игровом дне в противостоянии со «Сфинксами» (капитан Янко Типсаревич) со счётом 114:107.

«Трофеи Северной Пальмиры» — 2024. Результаты третьего игрового дня:

  • Анастасия Потапова, Россия («Львы») — Диана Шнайдер, Россия («Сфинксы») - 11:9 (3:3, 4:3, 4:3).
  • Карен Хачанов, Россия («Львы») — Александр Бублик, Казахстан («Сфинксы») — 14:10 (4:4, 4:4, 6:2).
  • Душан Лайович, Сербия/Виктория Томова, Болгария («Львы») — Педро Мартинес, Испания/Юлия Путинцева, Казахстан («Сфинксы») — 10:11 (4:4, 3:3, 3:4).
  • Роберто Баутиста-Агут, Испания («Львы») — Танаси Коккинакис, Австралия («Сфинксы») — 10:9 (5:2, 2:3: 3:4).

По правилам соревнований каждый матч состоял из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением стала ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждал тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых шёл в общекомандную копилку.

Материалы по теме
Баутиста-Агут при помощи Южного обыграл Коккинакиса на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android