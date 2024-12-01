Коккинакис: я бы хотел снова взять титул с Ником Кирьосом. Рад, что он возвращается

Австралийский теннисист 77-я ракетка мира Танаси Коккинакис высказался о скором возвращении в тур своего соотечественника финалиста Уимблдона Ника Кирьоса.

— Ник Кирьос возвращается в тур, и вы собираетесь снова сыграть пару. Попробуете завоевать ещё один трофей только на Australian Open или на других турнирах сезона тоже?

— Конечно, я бы хотел снова взять титул с Ником, но мы играем для удовольствия. В 2022 году мы думали, что просто сыграем пару раундов. У нас нет цели взять титул, мы просто хотим вернуться вместе на корт и классно провести время. Мы толком не играли вместе после победы на Открытом чемпионате Австралии. Здорово, что он возвращается. Ты никогда не знаешь, как кто-то восстановится и вернётся после травмы, но я надеюсь, что он будет здоров и будет хорошо играть! — передаёт слова Коккинакиса корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.