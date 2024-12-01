Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коккинакис: я бы хотел снова взять титул с Ником Кирьосом. Рад, что он возвращается

Коккинакис: я бы хотел снова взять титул с Ником Кирьосом. Рад, что он возвращается
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский теннисист 77-я ракетка мира Танаси Коккинакис высказался о скором возвращении в тур своего соотечественника финалиста Уимблдона Ника Кирьоса.

Ник Кирьос возвращается в тур, и вы собираетесь снова сыграть пару. Попробуете завоевать ещё один трофей только на Australian Open или на других турнирах сезона тоже?
— Конечно, я бы хотел снова взять титул с Ником, но мы играем для удовольствия. В 2022 году мы думали, что просто сыграем пару раундов. У нас нет цели взять титул, мы просто хотим вернуться вместе на корт и классно провести время. Мы толком не играли вместе после победы на Открытом чемпионате Австралии. Здорово, что он возвращается. Ты никогда не знаешь, как кто-то восстановится и вернётся после травмы, но я надеюсь, что он будет здоров и будет хорошо играть! — передаёт слова Коккинакиса корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Материалы по теме
«Профессионалы теперь могут просто сказать: «Мы не знали». Ник Кирьос — о допинге Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android