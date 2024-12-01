Танаси Коккинакис высказался о прогрессе австралийских игроков в сезоне-2024

Австралийский теннисист 77-я ракетка мира Танаси Коккинакис высказался о прогрессе австралийских игроков в прошедшем сезоне.

— В этом году австралийская сборная дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, Алексей Попырин взял «Мастерс», одолев Рублёва в финале, Алекс де Минор играл на Итоговом турнире. Вы удивлены такому прогрессу австралийских игроков?

— Я совру, если скажу, что не удивился победе Алексея Попырина на «Мастерсе», тем более в этом году, но я всегда знал, что он будет отличным игроком и будет прибавлять ещё дальше. У него отличная подача, сильная игра. В этом весь теннис — иногда всё отлично работает в определённую неделю. Алексей показал невероятный результат. Я верю в него и в дальнейшем. Алекс [де Минор] показывает серьёзные результаты последнее время. Сыграл Итоговый турнир ATP — это большое достижение. Мы были в сильной группе на Кубке Дэвиса, посмотрим, как сыграем в следующем году, — сказал Коккинакис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.