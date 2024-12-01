Коккинакис рассказал о планах провести время с Бубликом в Санкт-Петербурге

Австралийский теннисист 77-я ракетка мира Танаси Коккинакис рассказал о планах провести время с Александром Бубликом из Казахстана после окончания турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

— Танаси, удалось куда-то уже сходить в Санкт-Петербурге? Вы говорили, что Александр Бублик готов посоветовать вам какие-то места как местный?

— Он ещё не успел посоветовать, но Саша сказал, что если я куда-то пойду, то он меня сопроводит. Посмотрим, куда получится сходить сегодня или когда закончится турнир. Я только прогулялся вокруг отеля. Сейчас очень холодно, у меня сразу начинается насморк. Но если я пойду со знающими людьми, думаю, будет здорово, — сказал Коккинакис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Сегодня, 1 декабря, Коккинакис и Бублик в составе команды «Сфинксов» завершили своё выступление на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Со счётом 114:107 победу одержали «Львы».