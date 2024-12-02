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ATP представила подборку из лучших матчей ТБШ сезона-2024. В неё вошёл поединок Медведева

ATP представила подборку из лучших матчей ТБШ сезона-2024. В неё вошёл поединок Медведева
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила подборку из топ-5 матчей на турнирах «Большого шлема» прошедшего сезона-2024. В неё вошёл поединок пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

Первое место: «Ролан Гаррос» (третий круг). Новак Джокович — Лоренцо Музетти (7:5, 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:0).

Второе: Australian Open (финал): Янник Синнер — Даниил Медведев (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

Третье: «Ролан Гаррос» (полуфинал). Карлос Алькарас — Янник Синнер (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Четвёртое: Уимблдон (третий раунд). Карлос Алькарас — Фрэнсис Тиафо (5:7, 6:2, 4:6, 7:6(7:2), 6:2).

Пятое: US Open (третий раунд). Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон (4:6, 7:5, 6:7(5:7), 6:4, 6:3).

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