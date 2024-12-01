Мама Циципаса рассказала об увлечениях сына вне теннисного корта

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала об увлечениях сына вне корта.

— Вы говорили, что Стефанос — интроверт, любит побыть наедине. А какой он в жизни за пределами корта?

— У него много хобби. Достаточно много, чтобы иногда можно было даже совсем отвлечься от своего основного занятия, от игры в теннис. У него YouTube-канал есть? Он его уже довольно пассивно очень ведёт. Он очень любит создавать и смотреть разные фотографии. Его интересует эта часть, ну, как бы, скажем, арт, потому что это тоже в современном мире имеет большое значение. Он любит размышлять над какими-то психологическими фильмами. Он не смотрит самые такие отчаянные, там, не знаю, ужастики или, наоборот, комедии. Он читает, он даже с собой на турниры возит книги, что меня, конечно, радует, — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.