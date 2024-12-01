Мама Циципаса ответила, продолжает ли общаться со Стефаносом дома на русском языке

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, ответила, на каком языке общается с сыном дома.

«Вы по-русски с ним говорите? Со Стефаносом да, по-русски. Когда даю какую-то подсказку в матче, могу иногда перейти на греческий язык. Также могу на английском что-то уточнить», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Напомним, дедушкой Циципаса является советский футболист Сергей Сальников. В годы спортивной карьеры он представлял такие клубы, как московские «Спартак» и «Динамо», а также играл за санкт-петербургский «Зенит». Сальников трижды становился чемпионом СССР и пять раз выигрывал Кубок СССР.