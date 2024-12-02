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Мать Циципаса назвала самое приятное воспоминание, связанное с карьерой сына

Мать Циципаса назвала самое приятное воспоминание, связанное с карьерой сына
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Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, назвала самое приятное воспоминание, связанное с профессиональной карьерой сына.

«Конечно, их много. В самой его юности, когда он выиграл свой первый челленджер в Генуе. Я очень хорошо помню розыгрыши и его матчи, которые он играл на песке. Тот же самый бесконечный Monte-Carlo. Кубок Дэвиса. Там он особенно выкладывался, так как это было важно для Греции. Но вообще в основном я испытываю чувство гордости за сына за пределами теннисного корта. Всё-таки, когда он соревнуется, я сразу начинаю думать, как много он тренируется, какая у него была подготовка психологическая, как нам сейчас нужен результат. То есть тут приходит уже такое хладнокровное отношение, что вот, надо выдать результат. И чувство гордости даже при положительном результате, оно где-то на заднем плане. Первое чувство, которое вы испытываете, это что задача выполнена», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

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