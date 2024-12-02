Мать Циципаса рассказала, что нужно поменять сыну в технике, чтобы он поднялся в рейтинге

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, что нужно поменять в игре её сына, чтобы он смог подняться в рейтинге и чаще выходить в финальные стадии турниров «Большого шлема».

«Его игра представляет собой некие разные компоненты, которые должны соединиться. Простите за такое громкое слово, это как симфония. Ему, конечно, надо войти в корт, ему, конечно, надо идти на мяч. Не использовать силу ударов, а использовать скорость ударов. И сконцентрироваться тоже на подаче, как ни странно. Хотя многие считают, что именно на приёме подачи. Но раз уж у него есть с этим проблемы, то, может быть, лучше улучшить именно подачу, чтобы всё-таки держать эту часть игры, а уже с приёмом подачи разбираться по ситуации.

Также думаю, есть вопрос в работе ног. Играть, может быть, слева больше по линиям. Чтобы мяч возвращался, если не в левую часть корта, а в центр. Тогда уже брать все остальные варианты при ударе справа», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.