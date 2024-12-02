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Мама Циципаса: Федерер вырос в счастливой стране, а Джокович в детстве познал другую жизнь

Мама Циципаса: Федерер вырос в счастливой стране, а Джокович в детстве познал другую жизнь
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Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста 12-й ракетки мира Стефаноса Циципаса, назвала, кто ей импонирует больше — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер или 24-кратный победитель ТБШ серб Новак Джокович.

«Джокович всего добился сам. Без распиара. То есть он уже вошёл в теннис, когда Федерер и Надаль были на топ-уровне. Это уже были отцы тенниса. И Джокович был ноунейм, а вот на дистанции, как время показало, он доказал, что всё возможно.

Людям, которые его осуждают, нужно будет время, чтобы это переоценить. У меня была очень многослойная жизнь. Я жила какое-то время в Белграде, поэтому я говорю на языке сербо-хорватском. Кстати, Джокович, хотя про него пишут, что он серб, на самом деле он босниец по родителям. Но он выбрал себе одну из тех национальностей, которые жили в Югославии, да? Да. У него очень тяжёлое детство было. Это можно объяснить. Ему надо было прятаться в бомбоубежище ребёнком.

Федерер всё-таки вырос в счастливой стране — в Швейцарии. Это тоже стоит учитывать. У них не было таких моментов, когда ты должен рисковать чем-то ради достижения чего-то. Ну, может быть, травма — это самое большое, что могло случиться. Всё-таки Джокович вырос и познал совершенно другую жизнь», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

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