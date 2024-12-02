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Мама Циципаса — об отношениях сына с Бадосой: я вполне довольна этим союзом

Мама Циципаса — об отношениях сына с Бадосой: я вполне довольна этим союзом
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Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста 12-й ракетки мира Стефаноса Циципаса, поделилась своим мнением об отношениях сына с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

«Мне они нравятся. Мне нравится, что Паула — личность. Это, конечно, сложно. То есть это как бы отношения не делает более лёгкими. Но я думаю, что Стёпу так сильно и не могла заинтересовать девушка, которая бы не была личностью. Поэтому я вполне довольна этим союзом. Ну а там жизнь покажет», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Ранее Циципас и Бадоса вместе провели совместный отпуск в Исландии.

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