Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Возвращался другим человеком». Мать Циципаса — о фейковых туалетных перерывах Джоковича

«Возвращался другим человеком». Мать Циципаса — о фейковых туалетных перерывах Джоковича
Аудио-версия:
Комментарии

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, вспомнила финал «Ролан Гаррос» — 2021, в котором играл её сын против Новака Джоковича. Тогда Циципас вёл 2:0 по сетам, но в итоге проиграл. Сальникова также высказалась о фейковых туалетных перерывах, взятых сербом.

«Когда Новак ушёл на туалетный перерыв, который длился, с моей точки зрения, потому что мы сидели и всё ждали, бесконечно долго. Но там было всё по правилам на самом деле. И вот, когда он возвращался, я уже знала, что Новак выиграет. Он возвращался другим человеком. Да, да. Как это произошло? Вопрос к Новаку. Ну, это чудо. Это чудо. Как я отношусь к таким тезисам, что Джокович часто берёт фейковые медицинские перерывы? Если это разрешено правилами… Наверное, если ты играешь со своим лучшим другом где-нибудь на лужайке, не за деньги, а просто так, конечно, это было бы неуважительно. Но здесь, извините, всё по правилам», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Материалы по теме
Мать Циципаса назвала самое приятное воспоминание, связанное с карьерой сына
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android