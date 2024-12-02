«Возвращался другим человеком». Мать Циципаса — о фейковых туалетных перерывах Джоковича

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, вспомнила финал «Ролан Гаррос» — 2021, в котором играл её сын против Новака Джоковича. Тогда Циципас вёл 2:0 по сетам, но в итоге проиграл. Сальникова также высказалась о фейковых туалетных перерывах, взятых сербом.

«Когда Новак ушёл на туалетный перерыв, который длился, с моей точки зрения, потому что мы сидели и всё ждали, бесконечно долго. Но там было всё по правилам на самом деле. И вот, когда он возвращался, я уже знала, что Новак выиграет. Он возвращался другим человеком. Да, да. Как это произошло? Вопрос к Новаку. Ну, это чудо. Это чудо. Как я отношусь к таким тезисам, что Джокович часто берёт фейковые медицинские перерывы? Если это разрешено правилами… Наверное, если ты играешь со своим лучшим другом где-нибудь на лужайке, не за деньги, а просто так, конечно, это было бы неуважительно. Но здесь, извините, всё по правилам», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.