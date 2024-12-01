«Это провальное дело для него». Мама Циципаса — о допинг-деле Янника Синнера

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, высказалась о допинг-деле лидера рейтинга итальянца Янника Синнера.

«У меня нормальное отношение. Надо же учитывать и человеческий фактор. Конечно, по всем правилам существующим, это дело провальное для Синнера. Но сам Синнер со своим характером не похож на человека, который будет настолько рисковать, вот настолько, чтобы подводить себя под суды. Может быть, это сделали в его команде. Вот тут я ничего не могу сказать», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Напомним, в августе стало известно, что в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

В сентябре ВАДА подало апелляцию на решение по делу Синнера. Организация требует дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет.