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«Очень трудный». Теннисистка Кудерметова оценила итоги сезона

«Очень трудный». Теннисистка Кудерметова оценила итоги сезона
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76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как для себя оценивает сезон-2024.

«Я бы не оценивала этот сезон с позиции удачный он вышел или нет. Для меня он был скорее очень трудный – такая формулировка более правильная. Мне пришлось столкнуться с кучей проблем. Череда травм на протяжении всего сезона очень сильно повлияла не только на моё физическое состояние, но и на психологическое.

Какой-то отдельный позитивный момент будет сложно выделить. На фоне психологического напряжения и моего состояния реально оценивать, что этот момент положительный, а вот этот был не очень – это та ещё задача!» — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате» в понедельник, 2 декабря, в 10:00 мск.

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