«После этого матча мне было непросто». Кудерметова — о поражении от Осорио со счёта 5:0

76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о поражении от колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано во втором круге турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре со счёта 5:0. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:5 в пользу представительницы Колумбии. После победы над Кудерметовой Осорио-Серрано заплакала.

«Наверное, я отнесла бы матч с Осорио скорее в положительную сторону. В копилку опыта, потому что в итоге я вынесла важные моменты из этого матча. Но помню, что после матча мне, конечно, было очень непросто», — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате» в понедельник, 2 декабря, в 10:00 мск.