«Видела, что стала звездой интернета». Кудерметова — о видео, где ругается с мужем

76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о видео, где она ругается с мужем на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) во время матча с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

«Конечно я видела, что неожиданно стала звездой интернета после этого видео. Наверное, мало кто может оценить эту ситуацию правильно, особенно если сам не был в большом спорте. Это был конец сезона, я только начала что-то выигрывать. Причём играла и пару, и одиночку. После травмы это была очень серьёзная нагрузка на мой организм, к тому же на всё наложилось и моё какое-то психологическое истощение. Вот я и сорвалась. Но понимаю, что такое поведение на корте неприемлемо», — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате» в понедельник, 2 декабря, в 10:00.