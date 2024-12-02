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Теннисистка Кудерметова не планирует продолжать выступать с китаянкой Чань Хаочин

Теннисистка Кудерметова не планирует продолжать выступать с китаянкой Чань Хаочин
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76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что не планирует продолжать выступать с китаянкой Чань Хаочин.

– Думаю, что не совсем правильно так говорить, в таких категориях – лучшая, не лучшая… От каждой напарницы можно что-то взять для себя, чему-то научиться. Каждая хороша по-своему, и в тот же момент каждая – со своими минусами.

– Вы планируете дальнейшие совместные выступления?
– Нет, наш дуэт в ближайшее время вы не увидите, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате» в понедельник, 2 декабря, в 10:00.

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