Теннисистка Кудерметова не планирует продолжать выступать с китаянкой Чань Хаочин

76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что не планирует продолжать выступать с китаянкой Чань Хаочин.

– Думаю, что не совсем правильно так говорить, в таких категориях – лучшая, не лучшая… От каждой напарницы можно что-то взять для себя, чему-то научиться. Каждая хороша по-своему, и в тот же момент каждая – со своими минусами.

– Вы планируете дальнейшие совместные выступления?

– Нет, наш дуэт в ближайшее время вы не увидите, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате» в понедельник, 2 декабря, в 10:00.