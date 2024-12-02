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Кудерметова — о недопуске на Олимпиаду: переживать пришлось недолго — травма дала знать

Кудерметова — о недопуске на Олимпиаду: переживать пришлось недолго — травма дала знать
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что недолго переживала из-за недопуска на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Если честно, то переживать по поводу Олимпиады пришлось совсем недолго, потому что снова дала о себе знать моя травма, которая и так уже беспокоила меня длительное время. Но тут она перешла уже в гораздо более серьёзную форму. Так что неизвестно, смогла бы я выступить или нет, даже если бы допустили и я поехала. Пришлось пропустить много турниров. У меня изначально были проблемы и с допуском на Уимблдон, меня допустили в последний момент, за день до приезда, тогда вот я очень нервничала по этому поводу», — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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