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Кудерметова — об Андреевой и Шнайдер: они большие молодцы

Кудерметова — об Андреевой и Шнайдер: они большие молодцы
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о результатах Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой на Олимпийских играх в Париже.

– За Олимпиадой, признаюсь, совсем не следила. Лечилась в Казани, поэтому пыталась полностью отстраниться от тенниса и насладиться моментами домашнего спокойствия.

– В России не все были рады медали Мирры и Дианы. Вас удивила такая реакция соотечественников?
– Впервые слышу, что кто-то в нашей стране был недоволен результатом девочек. На мой взгляд, они большие молодцы! Соглашусь, Олимпиада была странная, без флага и гимна, но лет через 10 никто этого всего и не вспомнит. Олимпийская медаль – она в любом случае олимпийская, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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