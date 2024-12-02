Джокович — о последнем матче дель Потро: сделал всё, чтобы прожить этот момент вместе

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об отношениях с бывшей третьей ракеткой мира, победителем Открытого чемпионата США — 2009 аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.

«Мне очень приятно вернуться в Южную Америку, в Аргентину, спустя 11 лет, когда был здесь в первый раз. На этот раз это нечто особенное — быть здесь с моим другом Хуан-Мартином. Для меня было большой честью, когда он решил, что я должен сопровождать его в последний момент. Представляю, какие эмоции он испытывает. Сделал всё возможное, чтобы прожить этот момент вместе с ним как можно лучше, вместе со всем аргентинским народом. Чувствую себя как дома.

Мы всегда уважали друг друга. Вот почему я так люблю Хуан-Мартина, он очень хороший человек. Когда вы соревнуетесь, это нормально — хотеть победить, но мы люди, и мы здесь для того, чтобы разделить сильные эмоции, то напряжение, которое вы всегда чувствуете на корте», — приводит слова Джоковича Punto de Break.