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Дель Потро обыграл Джоковича в прощальном матче

Дель Потро обыграл Джоковича в прощальном матче
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Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в своём прощальном матче.

Игра, которая проводилась под названием «Последнее испытание», завершилась победой аргентинца со счётом 6:4, 7:5.

Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч в карьере на уровне ATP-тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли в повседневной жизни.

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