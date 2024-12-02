Дель Потро обыграл Джоковича в прощальном матче

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в своём прощальном матче.

Игра, которая проводилась под названием «Последнее испытание», завершилась победой аргентинца со счётом 6:4, 7:5.

Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч в карьере на уровне ATP-тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли в повседневной жизни.

Джокович показал странное упражнение с теннисным мячом