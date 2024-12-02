«Я из страны, где важны такие ценности». Джокович – о дель Потро после прощального матча

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об аргентинце Хуан-Мартине дель Потро после его прощального матча.

«Я говорил это тысячу раз за последние дни. Я не знаю ни одного человека, который бы не любил дель Потро. Его очень любит весь мир. Я из страны и культуры, где важны такие ценности — когда человек ведет себя профессионально и с уважением, но при этом важно всегда сохранять жизнь в глазах, сердце, душу… Я считаю, что дель Потро является примером для всех нас. Его самая большая победа в жизни — это то, что он замечательный человек», — приводит слова Джоковича SportKlub.rs.

Дель Потро провёл последний матч в карьере на уровне ATP-тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена.

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