Федерер обратился к дель Потро после прощального матча аргентинца

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер обратился к бывшей третьей ракетке мира, победителю Открытого чемпионата США — 2009 Хуан-Мартину дель Потро после прощального матча аргентинца, который прошёл в Буэнос-Айресе. Игра проводилась под названием «Последнее испытание» и завершилась победой аргентинца над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:4, 7:5.

«Ты особенный игрок и особенный человек. Надеюсь, ты празднуешь этот момент. Тебе не следует грустить. Всем нам нужно двигаться дальше по жизни. Лучшее ещё впереди», — сказал Федерер в видеоролике, который показали на экране арены после матча.

Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч в карьере на уровне ATP-тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли в повседневной жизни.