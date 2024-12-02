Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко: мой сын не хочет обнимать меня на глазах у своих друзей

Виктория Азаренко: мой сын не хочет обнимать меня на глазах у своих друзей
Виктория Азаренко
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась тем, что её сын Лео постеснялся обнимать маму возле своих друзей.

«Мой сын Лео не хочет обнимать меня на глазах у своих друзей по команде. Я на его хоккейном турнире, а он делает вид, будто меня здесь нет. Это как-то связано или...?» — написала Азаренко в социальных сетях.

Отметим, что белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете. Спортсменка не выходила на корт с начала сентября 2024 года.

Материалы по теме
Виктория Азаренко отреагировала на начало сотрудничества Джоковича и Маррея
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android