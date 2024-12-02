Виктория Азаренко: мой сын не хочет обнимать меня на глазах у своих друзей

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась тем, что её сын Лео постеснялся обнимать маму возле своих друзей.

«Мой сын Лео не хочет обнимать меня на глазах у своих друзей по команде. Я на его хоккейном турнире, а он делает вид, будто меня здесь нет. Это как-то связано или...?» — написала Азаренко в социальных сетях.

Отметим, что белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете. Спортсменка не выходила на корт с начала сентября 2024 года.