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«Он талисман!» Беккер предложил «Ливерпулю» продлить контракт с Салахом

«Он талисман!» Беккер предложил «Ливерпулю» продлить контракт с Салахом
Мохаммед Салах
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер предложил «Ливерпулю» продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом ещё на несколько лет.

«Почему бы «Ливерпулю» не продлить контракт с Салахом ещё на два-три года? Он настоящий талисман клуба!» — написал Беккер в социальных сетях.

Отметим, контрактное соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года. Он выступает за клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне египтянин Мохамед Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами.

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