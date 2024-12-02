Кудерметова — о недопуске на игры сборных: видимо, они нас испугались

76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о недопуске сборных России на теннисные командные турниры после 2022 года.

«Я как-то об этом и не задумывалась, если честно. Мы ушли красиво, победителями. И мальчики, и девочки. А дальше, видимо, они нас испугались», — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Ранее Кудерметова сообщила, что не планирует продолжать выступать с китаянкой Чань Хаочин, с которой она выиграла несколько трофеев и отобралась на Итоговый турнир в прошедшем сезоне.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате».