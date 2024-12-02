Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова — о Надале: он был примером не только в спорте. Личность с большой буквы

Кудерметова — о Надале: он был примером не только в спорте. Личность с большой буквы
Комментарии

76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась об уходе из спорта 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Сказать, чтобы прямо целенаправленно следила, – нет. Но новости, разумеется, читала, о том как прошла церемония прощания. Грустно, конечно, что такие легенды уходят из спорта. Надаль был для нас всех примером не только в спорте, в теннисе, но и как личность с большой буквы. Грустно, что и мы, и новое поколение теннисистов больше не смогут видеть его игру на корте. Грустно, когда из спорта уходят такие достойные люди!» — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Мы красиво ушли — победителями. А дальше нас испугались». Большой разговор с Кудерметовой
Эксклюзив
«Мы красиво ушли — победителями. А дальше нас испугались». Большой разговор с Кудерметовой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android