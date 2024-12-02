Беккер не стал выбирать Диану Шнайдер в качестве лучшей теннисистки WTA

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о лучшей теннисистке WTA. Среди четырёх кандидатур, предложенных сообществом Tennis Channel, он не стал выбирать российскую теннисистку Диану Шнайдер, а предпочёл итальянку Жасмин Паолини.

В списке также были китаянка Чжэн Циньвэнь и американка Эмма Наварро.

«Однозначно Жасмин», — написал бывший теннисист в социальных сетях.

Ранее Беккер предложил «Ливерпулю» продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом ещё на несколько лет. Он также заявил, что египетский футболист является настоящим талисманом английского клуба.