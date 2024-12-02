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Теннисистка Кудерметова планирует восстанавливаться после сезона в Казани

Теннисистка Кудерметова планирует восстанавливаться после сезона в Казани
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76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что планирует восстанавливаться после сезона в родном городе Казани.

«Трудно это назвать полноценным отпуском – очень мало свободного времени. В первую очередь нужно постараться вылечить всё, что беспокоит, решить медицинские вопросы. Я сейчас у себя дома в Казани, начала функциональную подготовку одновременно с реабилитацией. Потом в Дубае продолжим уже специализированные теннисные тренировки», — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате».

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