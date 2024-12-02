Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева: Маррей будет учиться на ходу. Но их тандем даст Новаку что-то необычное

Тренер Медведева: Маррей будет учиться на ходу. Но их тандем даст Новаку что-то необычное
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева Жиль Сервара прокомментировал тандем 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и двукратного победителя Олимпийских игр британца Энди Маррея.

«Я не сильно удивился. Я предполагал, что для Маррея будет тяжело сидеть на пенсии без дела больше двух-трёх месяцев. Но на данный момент у британца нет того, что можно назвать тренерской методологией. Он ничего не знает о тренерской работе. Маррей будет учиться на ходу.

Но, по моему мнению, Новак не из-за тренерских качеств хочет работать с Марреем. Новак прекрасно знает, что, по сути, тренер ему не очень и нужен. Тем более у него также есть другие члены команды, у которых он может попросить помощи. Новаку прежде всего важно часто бросать себе вызов и делать то, что на первый взгляд кажется неочевидным. В итоге я думаю, это сотрудничество даст Новаку что-нибудь такое, новое и необычное», — приводит слов Сервара L' Équipe.

Материалы по теме
Новак Джокович: грустно, что мои главные соперники ушли, но я продолжаю искать мотивацию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android