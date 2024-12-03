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ATP сделала подборку из топ-5 поединков прошедшего сезона

ATP сделала подборку из топ-5 поединков прошедшего сезона
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила подборку из топ-5 матчей прошедшего сезона-2024. Первое место в этом рейтинге занял поединок лидера рейтинга итальянца Янника Синнера и испанского теннисиста, четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса.

Первое место: Финал ATP-500 в Пекине (Китай). Карлос Алькарас — Янник Синнер (6:7(6:8), 6:4, 7:6(7:3)).

Второе: Полуфинал «Мастерса» в Цинциннати. Янник Синнер — Александр Зверев (7:6(11:9), 5:7, 7:6(7:4)).

Третье: Полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Стефанос Циципас — Янник Синнер (6:4, 3:6, 6:4).

Четвёртое: Финал ATP-500 в Гамбурге (Германия). Артюр Фис — Александр Зверев (6:3, 3:6, 7:6(7:1)).

Пятое: United Cup (Финал). Александр Зверев — Хуберт Хуркач (6:7(3:7), 7:6(8:6), 6:4).

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