Кудерметова объявила о планах заявиться на турниры в Брисбене и Хобарде

76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова объявила о планах заявиться на турниры в Брисбене и Хобарде.

– Когда начнёте подготовку к следующему сезону? Уже сформировали свой календарь?

– По окончании предсезонки отправляемся в Австралию: сначала Брисбен, потом планируем Хобард и затем уже Мельбурн.

– Планируете максимально часто играть или беречь силы?

– Будем смотреть по обстоятельствам и по состоянию здоровья. Пока конкретный план есть только по турнирам в Австралии, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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