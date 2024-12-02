76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова объявила о планах заявиться на турниры в Брисбене и Хобарде.
– Когда начнёте подготовку к следующему сезону? Уже сформировали свой календарь?
– По окончании предсезонки отправляемся в Австралию: сначала Брисбен, потом планируем Хобард и затем уже Мельбурн.
– Планируете максимально часто играть или беречь силы?
– Будем смотреть по обстоятельствам и по состоянию здоровья. Пока конкретный план есть только по турнирам в Австралии, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.
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