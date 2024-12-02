Теннисистка Кудерметова рассказала о любви к военным детективам

76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о любви к военным детективам.

– Есть время на фильмы и сериалы? Какие любимые?

– Если честно, то я не особо люблю смотреть телевизор, смотрю редко. Я больше предпочитаю сериалы и только наши, российские. Очень нравится смотреть детективы, особенно про военное время.

– За какими видами спорта следите, помимо тенниса?

– Конечно же, с детства папа привил любовь к хоккею, она у меня с раннего детства. Я и сама на коньках катаюсь и в хоккей играю… Правда, в такой хоккей, с элементами тенниса. В целом я просто люблю спорт, поэтому могу смотреть все виды спортивных соревнований. Но мои фавориты – это, конечно, теннис и хоккей, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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