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Теннисистка Кудерметова рассказала о любви к военным детективам

Теннисистка Кудерметова рассказала о любви к военным детективам
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76-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о любви к военным детективам.

– Есть время на фильмы и сериалы? Какие любимые?
– Если честно, то я не особо люблю смотреть телевизор, смотрю редко. Я больше предпочитаю сериалы и только наши, российские. Очень нравится смотреть детективы, особенно про военное время.

– За какими видами спорта следите, помимо тенниса?
– Конечно же, с детства папа привил любовь к хоккею, она у меня с раннего детства. Я и сама на коньках катаюсь и в хоккей играю… Правда, в такой хоккей, с элементами тенниса. В целом я просто люблю спорт, поэтому могу смотреть все виды спортивных соревнований. Но мои фавориты – это, конечно, теннис и хоккей, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Вероникой Кудерметовой читайте на «Чемпионате».

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