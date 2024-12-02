Кафельников — о допинг-делах теннисистов: восхищаюсь тем, что сделала Шарапова

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на допинг-дела лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.

«Оглядываясь назад, я восхищаюсь тем, что сделала Шарапова!!! Сама собрала пресс-конференцию, пока это не сделал кто-то другой!» — написал Кафельников на личной странице в соцсети X.

Напомним, в 2016 году пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сама созвала пресс-конференцию, на которой сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили мельдоний.