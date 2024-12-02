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Синнер снялся в фотосессии турецкого журнала Esquire

Синнер снялся в фотосессии турецкого журнала Esquire
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в фотосессии для турецкой версии глянцевого журнала Esquire.

Фото: Esquire.com.tr

Напомним, в августе стало известно, что в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

В сентябре ВАДА подало апелляцию на решение по делу Синнера. Организация требует дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет.

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