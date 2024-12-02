Мирра Андреева не выступила на турнире в Петербурге из-за отказа американского спонсора

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не выступила на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря, из-за позиции своего американского спонсора IMG.

«Было бы здорово видеть эту пару на турнире в Санкт-Петербурге. Но у Мирры спонсор — американская компания IMG. Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», — приводит слова генерального директора турнира Александра Медведева ТАСС.

Отметим, что в турнире принимали участие многие российские и зарубежные теннисисты. Среди них также была россиянка Диана Шнайдер, которая в паре с Андреевой завоевала серебряные медали Олимпиады в Париже.