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Диана Шнайдер заявила, что сборная России могла бы победить на Кубке Билли Джин Кинг

Диана Шнайдер заявила, что сборная России могла бы победить на Кубке Билли Джин Кинг
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер заявила о желании сыграть за сборную России на командных теннисных турнирах. По мнению спортсменки, россиянки благодаря сильному составу могли бы победить на главном турнире женских сборных — Кубке Билли Джин Кинг. В минувшем розыгрыше победу одержала команда Италии.

«Конечно, хочется сыграть за сборную. Мне кажется, у нас была бы хорошая команда. И у нас были бы все шансы победить», — приводит слова Шнайдер ТАСС.

Отметим, что на Олимпиаде в Париже Шнайдер в паре с Миррой Андреевой выиграли единственные медали среди всех участвующих атлетов из России.

Мужские и женские сборные России не участвуют в международных теннисных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине. В тот момент россияне были действующими обладателями всех командных титулов — Кубка Дэвиса (м) и Кубка Билли Джин Кинг (ж).

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