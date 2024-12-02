Россия вылетела из топ-100 рейтинга сборных на Кубке Билли Джин Кинг

Сборная России опустилась на 17 строчек и заняла 115-е место в рейтинге национальных команд на Кубке Билли Джин Кинг. В её активе 115 очков. Выше располагаются команды Бурунди, Брунея, Гуама и другие сборные.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с рейтингом сборных после Кубка Билли Джин Кинг — 2024.

Отметим, что первое место в рейтинге занимают победители Кубка Билли Джин Кинг — 2024 команда Италии (1228,75 очка). В титульной встрече этого года итальянки превзошли спортсменок из Словакии.

Второе место в рейтинге занимает сборная Канады, победившая на турнире в 2023 году (1066,25). На третьей позиции располагается сборная Чехии (1028,75). Финалистки этого года, команда Словакии, поднялась на шесть строчек в рейтинге и заняла четвёртое место (995).

Напомним, сборная России не участвует в командных соревнованиях по теннису с 2022 года на фоне ситуации на Украине.