Карлос Алькарас и Тейлор Фриц — первые участники Кубка Лэйвера — 2025

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас и финалист US Open — 2024 американец Тейлор Фриц стали первыми участниками Кубка Лэйвера — 2025. Алькарас сыграет за команду Европы, Фриц — за сборную мира. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях.

Восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 19 по 21 сентября 2025 года в Сан-Франциско (США).

Напомним, Кубок Лэйвера — это выставочный турнир. В 2024 году победу одержали теннисисты, представляющие сборную Европы, с итоговым счётом 13:11. В составе команды играл россиянин Даниил Медведев. Соревнования проходили в столице Германии Берлине.