Финальный раунд Кубка Дэвиса будет проводиться в Италии с 2025 года — Gazzetta dello Sport

Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет из Малаги (Испания) в Италию с 2025 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ходят разговоры о заключении долгосрочного соглашения. Сообщается, что первым местом проведения соревнований станет Болонья, а затем возможна ротация с Миланом и Турином. Отметим, что в ноябре стало известно, что до 2030 года в Италии будет проводиться Итоговый турнир ATP.

С 2019 по 2024 год финальный раунд Кубка Дэвиса проходил в Испании. С 2019-го по 2021-й — в Мадриде, с 2022-го по 2024-й — в Малаге. Напомним, действующими победителями соревнований являются итальянские теннисисты.